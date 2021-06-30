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Переболевшие COVID-19 смогут заселяться в гостиницы Краснодарского края без вакцинации

Иван Юминов

Общество
Переболевшие COVID-19 смогут заселяться в гостиницы Краснодарского края без вакцинации
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Туристы, перенесшие коронавирус, смогут заселяться в гостиницы Краснодарского края без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации. Соответствующие изменения в законодательство внес губернатор субъекта Вениамин Кондратьев в среду, 30 июня.

— Внести... следующие изменения: (при наличии — прим. «ВМ») медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения (размещения) в электронном виде или на бумажном носителе, — говорится в документе.

ПЦР-тесты также не потребуются детям до шести лет, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края из-за новых правил в регионе против распространения коронавируса. С 1 июля до 1 августа туристы должны были, согласно отмененной норме, предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

С 1 августа гостиницы будут принимать гостей только с документами, подтверждающими вакцинацию от COVID-19. Потери региона от ограничений для туристов в июле и августе, по оценкам экспертов АТОР, могли составить 40–55 миллиардов рублей.

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