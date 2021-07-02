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Дети до 14 лет смогут приехать в Краснодарский край без документов по COVID-19

Иван Юминов

Общество
Дети до 14 лет смогут приехать в Краснодарский край без документов по COVID-19
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дети до 14 лет смогут заселиться в гостиницы Краснодарского края без сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и справок о медицинском отводе. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев в пятницу, 2 июля.

— Дополнение в курортные правила: при заселении в отели и гостиницы справки и ПЦР-тесты не нужны детям до 14 лет включительно. Согласно рекомендации санитарных врачей, губернатор Вениамин Кондратьев подписал соответствующие изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности», — отмечается на сайте администрации края.

Ранее сообщалось, что Кондратьев внес изменения, которые позволят туристам, перенесшим COVID-19, заселяться в гостиницы без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.

До этого стало известно, что российские авиакомпании могут отменить половину рейсов на курорты Краснодарского края из-за новых правил в регионе против распространения коронавируса. С 1 июля до 1 августа туристы должны были, согласно отмененной норме, предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.

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