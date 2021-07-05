Музей архитектуры пригласил на экскурсию «Фрески затопленного монастыря»

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева 8 июля приглашает горожан и гостей столицы на экскурсию по постоянной экспозиции «Калязин. Фрески затопленного монастыря».

Ансамбль Троице-Макарьева монастыря, основанный в XV веке, города Калязин в 1940 году был уничтожен при создании Угличского водохранилища. Тем не менее, сохранились уникальные фрагменты фресковой живописи XVII века. Эти реликвии были сняты со стен Троицкого собора экспедицией Академии архитектуры под руководством художника-реставратора П. И. Юкина.

Фрески, выбранные для экспозиции, включают в себя ветхозаветные сюжеты, апокрифический цикл о рождении Богородицы, сцены из христологического цикла и Апокалипсиса, а также изображения святых князей.

На выставке также можно увидеть макеты Троицкого собора и монастырской трапезной, чертежи, фиксирующие постройки монастыря на момент 1939 года, и фотографии.

Экскурсия затрагивает все аспекты изучения и сохранения коллекции фресковой живописи. Участники узнают об истории и судьбе монастыря, об особенностях техники, художественного исполнения и сюжетах фрескового цикла Троицкого собора.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.