Около десяти городов Подмосковья могут стать частью «Большого Золотого кольца»

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Примерно десять городов в Московской области могут претендовать на включение в «Большое Золотое кольцо» России. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы Олег Рожнов в понедельник, 5 июля.

— Серпухов, Коломна, при определенных шагах Зарайск, Егорьевск. В целом, подтянув некоторые критерии, городов семь-десять могут претендовать, — рассказал чиновник.

Среди критериев для включения в маршрут Рожнов назвал наличие в городе памятников истории, развитую инфраструктуру и более пятисот лет истории. Популярным направлением, по словам председателя комитета, стал экотуризм, так как многие москвичи стремятся отправиться на природу.

Важно правильно распределять потоки туристов, чтобы не нарушать особые охранные природные территории Московской области, приводит слова Рожнова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что девять городов Подмосковья могут стать частью «Большого Золотого кольца». Соглашение подписали губернатор региона Андрей Воробьев, главы других регионов Центрального Федерального округа и глава Ростуризма Зарина Дозугова.

Речь идет о Воскресенске, Егорьевске, Коломне, Зарайске, Рузе, Подольске, Волоколамске, Сергиевом Посаде и Кашире.