Дом Гоголя пригласил на литературный вечер «С любимыми не расставайтесь»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Дом Гоголя» приглашает москвичей и гостей столицы 16 июля на литературный вечер «С любимыми не расставайтесь». Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности.

Тема расставания с любимым человеком звучит во многих произведениях поэтической лирики. Тему разлуки можно услышать в стихах Пушкина («Когда пробил последний счастью час»), Баратынского («Разлука»), Лермонтова («Итак, прощай»), Цветаевой («Расстояние: версты, мили»), Ахматовой («Я научилась просто, мудро жить»). Стихотворение Константина Симонова «Жди меня», написанное в 1941 году, стало гимном для советских солдат во время Великой Отечественной войны.

Участникам вечера предстоит погрузиться в атмосферу русской поэзии Золотого и Серебряного веков, а также поспорить о любви в литературе в эпоху хрущевской оттепели, брежневского застоя, горбачевской перестройки и лихих девяностых.

Кроме того, слушатели познакомятся с отрывками из кинофильмов, где звучат песни о любви, расставаниях и разлуке.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.