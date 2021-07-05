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Более 650 тысяч пользователей ознакомились с онлайн-проектом «Красная книга Москвы»

Иван Юминов

Город
Более 650 тысяч пользователей ознакомились с онлайн-проектом «Красная книга Москвы»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

За год с публикациями онлайн-проекта «Красная книга Москвы» ознакомились более 650 тысяч пользователей Instagram. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в понедельник, 5 июля.

— Уже целый год рассказываем москвичам о редких животных и растениях, обитающих на природных территориях столицы. За 365 дней с публикациями онлайн-проекта «Красная книга Москвы» ознакомились более 650 тысяч пользователей Instagram, — говорится в сообщении.

Люди узнали, зачем бурый ушан прячет свои большие уши, как птица бекас добывает себе еду, а также как выглядит лесной голубь. Также пользователи смогли прочитать о способах распространения семян пушицы многоколосковой, местах обитания бабочки многоцветницы черно-желтой и повадках среднего пестрого дятла.

Всего в Москве обитает 569 представителей уникальной флоры и фауны. Проект продлится до зимы 2022 года, отмечается в Telegram-канале комплекса.

Ранее сообщалось, что более 2,5 тысячи москвичей следят за онлайн-проектом «Красная книга Москвы».

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