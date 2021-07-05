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«Почему динозавры вымерли?»: Билан иронично ответил на негодование Покровского

Юлия Павлушова

Общество
«Почему динозавры вымерли?»: Билан иронично ответил на негодование Покровского
Фото: АГН Москва

Российский певец Дима Билан опубликовал в Instagram видео, вероятно, посвященное его конфликту с солистом группы «Ногу свело!» Максимом Покровским.

В кадре артист сам задает себе риторические вопросы: «Почему вымерли динозавры?» и «Почему Земля круглая?». Похоже, что так Дима Билан подчеркнул необоснованность претензий Максима Покровского, который обвинил его в нарушении антиковидных правил на концерте в Roof Place в Санкт-Петербурге.

— Билан, почему доллар не по 30 рублей как раньше? — иронично «сокрушается» звезда.

Певец неоднократно заявлял, что не может контролировать работу организаторов на концертах и «надевать лично маску на лицо» каждому зрителю.

Конфликт между исполнителями разразился 2 июля. Тогда Максим Покровский записал грубое обращение к своему коллеге. Он посчитал, что Дима Билан виноват в сорванном концерте«Ногу свело!». Дело в том, что мероприятие отменили после концерта поп-певца, на котором не соблюдали антикоронавирусные меры.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что обвинение лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровского в адрес певца Дмитрия Билана несправедливо.

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