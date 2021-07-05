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Омбудсмена Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом

Иван Юминов

Общество
Омбудсмена Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом
Фото: Пресс-служба Совфеда

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате омбудсмена в понедельник, 5 июля.

— Татьяна Николаевна в больнице, она заболела коронавирусом, — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на окружение омбудсмена сообщил, что та находится под наблюдением врачей и чувствует себя удовлетворительно. Работа в аппарате Москальковой ведется по плану, добавил источник.

Ранее сообщалось, что актриса Вера Сотникова заболела COVID-19 и оказалась в больнице. По ее словам, она планировала вакцинироваться 21 июня, но в тот же день почувствовала себя плохо.

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