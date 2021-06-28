Вера Сотникова попала в больницу с коронавирусом

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Актриса Вера Сотникова сообщила, что заболела COVID-19 и находится в больнице.

— Я в больнице. У меня ковид, — рассказала артистка на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав видео из больничной палаты.

Она добавила, что планировала вакцинироваться в прошлый понедельник, но в тот же день почувствовала себя плохо.

— Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь, — написала Сотникова.

Поклонники актрисы пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Милая Верочка! Выздоравливайте! Все будет хорошо!»; «Скорейшего выздоровления от души желаю»; «Здоровья вам, наша непревзойденная красавица», — написали пользователи.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Веру Алентову госпитализировали с подозрением на коронавирус. Она сдала тест на COVID-19, его результаты пока неизвестны.