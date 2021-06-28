Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вера Сотникова попала в больницу с коронавирусом

Юлия Курганова

Общество
Вера Сотникова попала в больницу с коронавирусом
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Актриса Вера Сотникова сообщила, что заболела COVID-19 и находится в больнице.

— Я в больнице. У меня ковид, — рассказала артистка на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав видео из больничной палаты.

Она добавила, что планировала вакцинироваться в прошлый понедельник, но в тот же день почувствовала себя плохо.

— Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, привейтесь, — написала Сотникова.

Поклонники актрисы пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Милая Верочка! Выздоравливайте! Все будет хорошо!»; «Скорейшего выздоровления от души желаю»; «Здоровья вам, наша непревзойденная красавица», — написали пользователи.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Веру Алентову госпитализировали с подозрением на коронавирус. Она сдала тест на COVID-19, его результаты пока неизвестны.

Читайте также:
Вера Сотниковакоронавирусбольница
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Все мнения
О проекте