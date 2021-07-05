Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер на девяти ярмарках в Москве

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор обнаружил нарушения мер против коронавируса на девяти ярмарках выходного дня в Москве, на большинстве из них требования соблюдались. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства в понедельник, 5 июля.

— 3-4 июля 2021 года были проведены мониторинговые проверки 56 ярмарок выходного дня. В ходе обследований установлено, что на большинстве проверенных объектов противоэпидемические мероприятия выполнялись, — говорится в сообщении.

Среди нарушений Роспотребнадзор назвал отсутствие контроля за ношением масок и перчаток, работу без средств индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции, а также отсутствие контроля по дезинфекции контактных поверхностей.

Нарушителям грозит штраф: для должностных лиц он составит до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Также возможна приостановка деятельности на срок до 90 дней, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что организаторам речной прогулки на теплоходе в Москве грозит штраф до одного миллиона рублей за нарушение антиковидных мер.