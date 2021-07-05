Цена нефти Brent превысила 77 долларов за баррель впервые с 2018 года

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Цена барреля нефти Brent перешагнула отметку в 77 долларов впервые с 30 октября 2018 года. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает РИА Новости.

Одной из причин подорожания нефти стала отмена заседания Организации стран-экспортеров нефти. Таким образом, цена на нефтяную смесь Brent по данным на 19:15 выросла на 1,14 процента — до 77,04 доллара.

Заседание ОПЕК+ было отменено из-за того, что участники встречи проводили неформальные консультации. Новую дату переговоров еще не определили, сообщили в информационном агентстве.

Ранее экономисты рассказали, каким будет валютный курс в июле. Рубль на данный момент рубль растет относительно доллара и евро, однако его укрепление замедлилось. По прогнозам, в июле курс валюты сможет опуститься ниже 70 рублей за доллар, скорее всего, российская валюта останется в коридоре 71–73 рубля за доллар