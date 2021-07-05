Жена Петра Мамонова рассказала, где он мог заразиться COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский актер, поэт и музыкант Петр Мамонов все еще остается под ИВЛ. Его состояние медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

Она отметила, что муж в последнее время жил в деревне и почти ни с кем не общался. Заразиться COVID-19 он мог, поскольку ездил на ее машине, и Ольга Мамонова часто ездила в Москву на этом автомобиле.

О состоянии супруга женщина узнает четыре раза в день от лечащих врачей. Положительных изменений в его самочувствии они пока не фиксируют.

— Они четыре раза в сутки передают информацию. Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Поражение легких большое, — цитирует Ольгу Мамонову ФАН.

Музыканта доставили в Коммунарку 1 июля. На следующий день его подключили к ИВЛ. Супруга Петра Мамонова сообщала, что его болезнь быстро развилась и перетекла в тяжелую форму.