Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жена Петра Мамонова рассказала, где он мог заразиться COVID-19

Юлия Павлушова

Общество
Жена Петра Мамонова рассказала, где он мог заразиться COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский актер, поэт и музыкант Петр Мамонов все еще остается под ИВЛ. Его состояние медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

Она отметила, что муж в последнее время жил в деревне и почти ни с кем не общался. Заразиться COVID-19 он мог, поскольку ездил на ее машине, и Ольга Мамонова часто ездила в Москву на этом автомобиле.

О состоянии супруга женщина узнает четыре раза в день от лечащих врачей. Положительных изменений в его самочувствии они пока не фиксируют.

— Они четыре раза в сутки передают информацию. Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Поражение легких большое, — цитирует Ольгу Мамонову ФАН.

Музыканта доставили в Коммунарку 1 июля. На следующий день его подключили к ИВЛ. Супруга Петра Мамонова сообщала, что его болезнь быстро развилась и перетекла в тяжелую форму.

Читайте также:
коронавирусПетр Мамоновгоспитализация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Все мнения
О проекте