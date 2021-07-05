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Володин рассказал, есть ли у него амбиции стать президентом

Иван Юминов

Политика
Володин рассказал, есть ли у него амбиции стать президентом
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что у него нет и не будет президентских амбиций.

— Никогда этого у меня не было в планах, нет сейчас и не будет, — рассказал политик.

Володин добавил, что не обладает качествами, которыми должен обладать президент. По его словам, они присущи лишь нынешнему президенту России Владимиру Путину.

Необходимо сделать все, по словам спикера Госдумы, чтобы Путин оставался президентом как можно дольше. Это позволит сделать страну еще сильнее, а люди смогут жить без потрясений и войн, отметил он.

России удастся менее болезненно пройти ситуацию с санкциями, если она вновь возникнет, при сохранении текущего президента, рассказал Володин в интервью «КП».

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