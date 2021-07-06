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Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

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Около 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и четыре отменили. В свою очередь в Шереметьеве отменены четыре рейса. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и шесть отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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