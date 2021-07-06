Две полосы движения перекрыли из-за аварии на МКАД
Россия, Москва, МКАД, 9-й километр Карта всех событий
На МКАД произошла авария. Об этом во вторник, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По словам источника «ВМ», ДТП случилось на 9-м километре МКАД.
— К месту происшествия следует много спасателей, — отметил собеседник издания.
Подробности произошедшего уточняются.
Позже стало известно, что в аварии пострадали два человека.
Ранее сообщалось, что фельдшер пострадал в ДТП с участием машин полиции и скорой помощи в Москве. Инцидент произошел на Русаковской улице.
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