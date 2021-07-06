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Две полосы движения перекрыли из-за аварии на МКАД

Юлия Курганова

Происшествия
Две полосы движения перекрыли из-за аварии на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 9-й километр Карта всех событий

На МКАД произошла авария. Об этом во вторник, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», ДТП случилось на 9-м километре МКАД.

— К месту происшествия следует много спасателей, — отметил собеседник издания.

Подробности произошедшего уточняются.

Позже стало известно, что в аварии пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что фельдшер пострадал в ДТП с участием машин полиции и скорой помощи в Москве. Инцидент произошел на Русаковской улице.

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