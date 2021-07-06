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«Красавчик»: Бледанс показала серию фото старшего сына в день его рождения

Юлия Курганова

Общество
«Красавчик»: Бледанс показала серию фото старшего сына в день его рождения
Фото: instagram.com/bledans

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс показала серию снимков старшего сына Николая в своем микроблоге Instagram. Наследнику артистки исполнилось 27 лет. Знаменитость предпочла опубликовать только детские фото молодого мужчины, не раскрывая подробности его жизни.

В описании публикации Бледанс высказала множество комплиментов в адрес сына и отметила, что им очень гордится.

— Сын мой, Коленька, я очень горжусь тобой. Ты очень сильный и нежный одновременно. У тебя много возможностей — ты получил лучшее образование. А теперь ты сам выбираешь свои пути. Пусть сбудется все, что ты задумал! Пожелаем моему мальчику здоровья и успехов во всем, — призвала актриса фанатов поздравить Николая.

Также Бледанс отметила, что на одном из архивных снимков сын позирует в окружении ее сестры и еще живой мамы, которую она назвала лучшей женщиной.

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что наследник у звезды — настоящий красавчик.

«Красавчик. Глазки мамочкины. Огромного счастья и всего наилучшего вашему первенцу»; «Здоровья и счастья маме и сыну!»; «Сын тоже не изменился», — оставили комментарии фолловеры.

Напомним, у Бледанс двое сыновей: Николай и девятилетний Семен.

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