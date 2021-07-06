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Москва подала заявку на проведение Всемирной выставки «Экспо-2030»

Анастасия Колоскова

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Москва подала заявку на проведение Всемирной выставки «Экспо-2030»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия подала заявку на право проведения в Москве Всемирной выставки «Экспо-2030», на которой страны-участницы показывают свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусств. Тема заявки Москвы — «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира».

В случае победы «Экспо-2030» пройдет в Москве с 27 апреля по 27 октября 2030 года.

— Правительство Москвы полностью поддержало заявку и сделает все необходимое для того, чтобы столица, мегаполис с сильной экономикой, развитой наукой и масштабными инфраструктурными проектами, стала комфортным и современным местом проведения знаменитой выставки, — приводит слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Чтобы победить, Москва должна получить наибольшее количество голосов членов Международного бюро выставок на Генеральной ассамблее МБВ в 2023 году. Решение делегаты примут по итогам инспекционного визита МБВ в столицу России с учетом привлекательности для каждой из стран предложенной темы выставки.

Выбранная Москвой тема отражает идею построения единого пространства взаимодействия человека, природы и технологий с учетом глобальных вызовов со стороны экологии.

Продвижением заявки среди голосующих стран займется АНО «Заявочный комитет «Москва Экспо-2030» столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Россия принимает участие во Всемирных универсальных выставках с первой экспозиции, которая прошла в Лондоне в 1851 году, однако ни разу не принимала «Экспо».

Заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина заявила, что Москва сможет обеспечить проведение всемирной выставки «Экспо-2030» на самом высоком уровне.

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