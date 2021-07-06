Тонущего человека спасли в пруду на западе Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Мещерский пруд Карта всех событий

Спасатели вытащили тонущего молодого человека из Мещерского пруда, расположенного в столичном районе Солнцево. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

Инцидент произошел вечером в понедельник, 5 июля. Патрулировавшие акваторию пруда сотрудники ПСС «Мещерская» услышали крики о помощи. Тонущий человек находился в 40 метрах от берега. Им оказался 19-летний парень, который сообщил, что во время купания у него свело ногу, из-за чего он потерял силы и начал уходить под воду. Пострадавшего катером доставили на поисково-спасательную станцию, где ему оказали необходимую помощь.

От госпитализации молодой человек отказался. Приехавшие на место родственники сопроводили его домой.

Напомним, 24 июня на Терлецких прудах спасатели вытащили из воды подростка, который едва не утонул, переплывая водоем.