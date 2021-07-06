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Образовательный комплекс со школой и детским садом построили в Коммунарке

Анастасия Колоскова

Город
Образовательный комплекс со школой и детским садом построили в Коммунарке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Потаповская Роща, 22 Карта всех событий

Образовательный комплекс со школой на 550 мест и детским садом на 150 мест ввели в эксплуатацию в Коммунарке. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Здание, размещенное по адресу улица Потаповская Роща, дом 22, вошло в состав жилого комплекса и было построено за счет инвестора.

Детский сад разместился в трехэтажном блоке, а школа — в трех- и четырехэтажных. В детском саду обустроены групповые ячейки, а также кабинеты для занятий с детьми, залы и технические помещения.

Отдельно расположены учебные классы начальной школы. На верхних этажах находятся кабинеты для старшеклассников. Помимо этого, в здании есть два спортивных зала, а также библиотека и пространство-атриум для отдыха учеников. Школу оборудовали двумя лифтами.

На прилегающей территории к блоку детского сада появились игровые площадки, место для занятия физкультурой, а также теневые навесы.

На территории школы разместились площадки для игр и отдыха, физкультурные площадки, а также стадион с открытой трибуной для зрителей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что за 2011–2023 годы в Москве построят около тысячи социальных объектов.

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