Андрей Бочкарев заявил, что за 2011-2023 годы около тысячи социальных объектов построят в Москве

Фото: пресс-служба МУФ

Около тысячи социальных объектов построят в столице в период с 2011 по 2023 годы. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строительство социальных объектов остаётся приоритетным направлением градостроительного развития столицы. С 2011 года в городе было возведено 719 таких объектов различного назначения, что позволяет москвичам получать медицинские и образовательные услуги высокого качества недалеко от дома, — рассказал он на Московском урбанистическом форуме — 2021.

По его словам, столица не намерена снижать темпы строительства социальных объектов в ближайшие годы. Москва уже занимает 2 место по качеству жизни среди мегаполисов, отметил заммэра, указав на исследование международной компании Boston Consulting Group (BCG).

Как утверждает Бочкарев, для развития мегаполиса одной из главных задач становится пешая доступность необходимых горожанам услуг. такой подход реализован на территории Москвы и позволил ей стать одним из самых удобных и комфортных мегаполисов мира, считает он.

Московский урбанистический форум — 2021 открылся 1 июля. На первом пленарном заседании, посвященном теме «Города-суперзвезды», мэр столицы Сергей Собянин выступил с несколькими заявлениями. В частности, об улучшении криминальной обстановки в городе, о работе в области благоустройства Москвы и о том, как мегаполисы справляются с пандемией.

Заммэра в рамках форума сообщил о достижениях и планах Москвы в области строительства. Среди них сооружение единого транспортного каркаса и строительство 24 новых станций метро. Также он оценил влияние строительного комплекса на экономику Москвы и рассказал о строительстве транспортной инфраструктуры в условиях пандемии.