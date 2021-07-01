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Андрей Бочкарев: В Москве до конца 2023 года планируется построить 24 новые станции метро

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев: В Москве до конца 2023 года планируется построить 24 новые станции метро
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве построят 24 новые станции метро к концу 2023 года. Об этом в четверг, 1 июля, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— У нас стоит задача до 2023 года ввести в эксплуатацию еще 24 станции метро, 21 уже находится в активной стадии строительства, для остальных готовим площадки под возведение. Строительство метро является ключевой программой стройкомплекса города Москвы, потому что именно внеуличный транспорт позволяет нам обеспечивать более эффективное и комфортное перемещение людей по городу, что напрямую влияет на безопасность и экономическую жизнь Москвы, — сообщил он на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

По его словам, в 2021 году откроется 10 новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Эта ветка станет самой продолжительной среди все московской подземки: ее протяженность — 70 километров, здесь расположится 31 станция. Введено в эксплуатацию 12 станций.

Заммэра отметил, что с 1936 по 2010 год было построено 178 новых станций метро в Москве, а за последние 10 лет стало больше на 90 станций метро и МЦК — их общая протяженность составила 177 километров.

Московский урбанистический форум — 2021 открылся 1 июля. На первом пленарном заседании, посвященном теме «Города-суперзвезды», мэр столицы Сергей Собянин выступил с несколькими заявлениями. В частности, об улучшении криминальной обстановки в городе, о работе в области благоустройства Москвы и о том, как мегаполисы справляются с пандемией.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что во время форума примет участие в дискуссии о трансформации городов. В ее рамках он хотел обсудить результаты масштабных трансформаций, произошедших в мегаполисах за последние десятилетия, и выработать наиболее удачные решения и методы конструирования будущего крупнейших агломераций мира, в том числе с учетом таких глобальных вызовов современности, как пандемия.

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