Сергей Собянин заявил об улучшении криминальной обстановки в столице

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о криминальной обстановке в столице. По его словам, за последние 10 лет она значительно улучшилась. Об этом он в четверг, 1 июля, рассказал на Московском урбанистическом форуме (МУФ).

— Одно из главных направлений и требований горожан — жить в безопасном городе. Москва многие десятилетия считалась одним из самых криминальных городов, и ощущение горожан было такое же. Но, что мы получили за последнее десятилетие — это не улучшение, это кардинальное изменение криминальной ситуации в городе, — заявил он.

Как уточняет мэр, во многом такое событие связано с благоустройством города и еще многими факторами. Информационная система, контроль, улучшение освещения, изменение психологического состояния москвичей — все это сильно повлияло на сильный спад преступности в столице, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Московский урбанистический форум — 2021 открылся 1 июля. На первом пленарном заседании, посвященном «Городам-суперзвездам», мэр столицы выступил с этим и еще несколькими заявлениями. В частности, о работе в области благоустройства Москвы и о том, как города-мегаполисы справляются с пандемией.