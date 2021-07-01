Сергей Собянин оценил влияние пандемии на мегаполисы мира

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в условиях пандемии мегаполисы находятся под главным ударом. Их способность преодолевать вызовы позволит им и дальше быть лидерами в развитии мировой цивилизации.

— В городах, регионах, на континентах одновременно практически везде бушует пандемия, которая уносит жизни, здоровье людей и заставляет нас корректировать свою реальность, свое поведение и прямо влияет на экономику и развитие мира. И в этой ситуации центры мирового роста, большие города находятся под главным ударом пандемии. Именно они получают большее напряжение, большие проблемы, связанные с экономикой, распространением коронавируса и мерами, которые они вынуждены принимать, — рассказал он на пленарном заседании Московского урбанистического форума.

При этом глава столицы уверен, что трудности не помешают мегаполисам по-прежнему оставаться «драйверами развития мировой цивилизации», передает агентство городских новостей «Москва».

— Вот эта адаптивность больших городов к тем сложным условиям говорит нам о том, что они преодолеют вызовы и будут более устойчивыми, более динамично развивающимися, — отметил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что Московский урбанистический форум — 2021 стартовал в Москве.

Также мэр столицы заявлял, что с 1 июля в Москве начинается ревакцинация от коронавирусной инфекции. Процедуру уже можно провести в восьми павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля она доступна и в 12 городских поликлиниках. Опубликованы адреса пунктов, где можно сделать ревакцинацию в столице. Мэр рассказал, что привиться повторно могут спустя шесть месяцев переболевшие COVID-19 или сделавшие прививку ранее. Причем препарат для вакцины доступен любой из зарегистрированных на территории РФ.