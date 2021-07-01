Опубликованы адреса мест в Москве, где можно сделать ревакцинацию от коронавируса
В Москве с 1 июля можно сделать ревакцинацию от коронавируса. Среди мест для проведения повторных прививок — восемь павильонов «Здоровая Москва» и 12 городских поликлиник.
В павильонах повторная процедура уже доступна с 1 июля, а в поликлиниках получить повторную прививку можно будет с 5 июля. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Повторно привиться от COVID-19 можно не ранее чем через полгода после болезни или предыдущей прививки. Сделать это можно любой зарегистрированной на территории РФ вакциной, даже если в прошлый раз был использован другой препарат. В Москве на данный момент в наличии имеются «Спутник V» (два компонента) и новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», уточнил мэр.
Для прохождения процедуры с собой необходимо иметь паспорт РФ и полис ОМС, если он имеется.
Павильоны «Здоровая Москва», в которых уже доступна ревакцинация:
— ГМЗ «Царицыно»;
— ландшафтный парк «Митино»;
— Измайловский ПКиО (у метро «Партизанская»);
— зона отдыха «Мещерское»;
— сквер в Олонецком проезде;
— Парк «Ходынское поле»
— ПКиО «Сокольники»
— ВДНХ
Городские поликлиники, в которых процедура будет доступна с 5 июля:
— Городская больница «Кузнечики», поликлиническое отделение «Фабрика имени 1 Мая» (Рязановское поселение, поселок Фабрика 1 Мая, дом 31а)
— Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского, поликлиническое отделение № 2 (Зеленоград, корпус 2042)
— Городская поликлиника № 11, филиал № 2 (проспект Вернадского, дом 9/10)
— Городская поликлиника № 12, филиал № 5 (9-й проспект Марьиной Рощи, дом 8а, строение 1)
— Городская поликлиника № 210, филиал № 3 (улица Кошкина, дом 21)
— Городская поликлиника № 220, филиал № 3 (Расторгуевский переулок, дом 3)
— Городская поликлиника № 45, филиал № 2 (Петрозаводская улица, дом 26)
— Детская городская поликлиника № 10, филиал № 3 (улица Новаторов, дом 7)
— Детская городская поликлиника № 143, филиал № 4 (Хвалынский бульвар, дом 10)
— Детская городская поликлиника № 150, филиал № 2 (улица Цимлянская, дом 22)
— Детская городская поликлиника № 94 (улица Вишневая, дом 20, корпус 2)
— Клинико-диагностический центр № 4 (улица Крылатские Холмы, дом 3)
Запись на ревакцинацию в поликлиниках производится онлайн или по телефону, отмечает официальный сайт мэра Москвы.