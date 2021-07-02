Андрей Бочкарев оценил влияние строительного комплекса на экономику Москвы

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Ежегодный вклад строительного комплекса в экономику столицы составляет примерно 360 миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В реализации задач трансформации города строительный сектор, который создает инфраструктуру, является одним из ключевых: вклад стройкомплекса в ВРП Москвы составляет порядка 19 процентов, ежегодный вклад в бюджетную систему города — порядка 360 млрд рублей, — рассказал он на Московском урбанистическом форуме.

Он отметил, что строительство имеет мультипликативный эффект, а также привлекает внешние инвестиции в смежные сферы. Это происходит благодаря развивающейся инфраструктуре.

По его словам, более миллиона человек работает в строительстве и смежных сферах — производят стройматериалы, механизмы, обеспечивают финансирование и функционирование отрасли строительства.

Московский урбанистический форум — 2021 открылся 1 июля. На первом пленарном заседании, посвященном теме «Города-суперзвезды», мэр столицы Сергей Собянин выступил с несколькими заявлениями. В частности, об улучшении криминальной обстановки в городе, о работе в области благоустройства Москвы и о том, как мегаполисы справляются с пандемией.

Заммэра в рамках форума сообщил о достижениях и планах Москвы в области строительства. Среди них сооружение единого транспортного каркаса и строительство 24 новых станций метро.