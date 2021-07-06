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Сергей Собянин поздравил с днем рождения артистку Тамару Синявскую

Полина Долганова

Общество
Сергей Собянин поздравил с днем рождения артистку Тамару Синявскую
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Тамару Синявскую.

— За десятки лет преданного служения высокому искусству Вы покорили сердца миллионов поклонников во всем мире. Благодаря огромному таланту и высочайшему профессионализму Вы стали одной из выдающихся певиц современности, — написал глава города в поздравительной телеграмме.

Тамара Синявская родилась в Москве 6 июля 1943 года. Она является лауреатом премии Ленинского комсомола, народной артисткой СССР, а также народной артисткой Азербайджана.

После окончания Музыкального училища при Московской консерватории в 1964 году Синявская прошла конкурс в Большой театр и была зачислена в стажерскую группу. Артистка дебютировала на сцене театра в партии Пажа в опере Верди «Риголетто». Позже звезда запомнилась публике по огромному количеству ролей на сцене Большого театра — Ольга из «Евгения Онегина», Полина из «Пиковой дамы», Любава из «Садко» и многими другими.

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