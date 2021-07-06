Ресторан на Патриарших могут закрыть на 90 суток за работу без системы QR-кодов

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Ресторану Raw and go kitchen на Патриарших прудах грозит закрытие на 90 суток за работу без системы проверки QR-кодов. Об этом во вторник, 6 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Объединение административно-технических инспекций вместе с полицией обнаружили, что на территории заведения находятся посетители без QR-кодов.

Теперь ресторану грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если нарушения ограничений приведут к установлению фактов причинения вреда здоровью человека, заведение может закрыться на срок до 90 суток или получить штраф до одного миллиона рублей.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.