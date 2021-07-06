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Мать Аршавина назвала тяжелобольную Казьмину профессиональной аферисткой

Анастасия Колоскова

Общество
Мать Аршавина назвала тяжелобольную Казьмину профессиональной аферисткой
Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Мать футболиста Андрея Аршавина, которая отсудила дом у его бывшей жены Алисы Казьминой, назвала журналистку профессиональной аферисткой после того, как та пожаловалась, что ей с тремя детьми негде жить.

— У Андрея ангельское терпение. Он сильно пострадал от Алисы. Она обглодала его до костей. Андрей не верит ни одному ее слову. Она высосала из него огромное количество денег. Вот и сейчас бьет на жалость. Она профессиональная аферистка. Ей нужны только деньги. Ситуация по вымоганию денег чудовищная, — приводит слова Татьяны Аршавиной KP.ru.

Напомним, после развода бывшая жена Аршавина, которая борется с аутоиммунным некрозом, проживала в особняке спортсмена в Коломягах. Дом Аршавин оформил на мать, но бывшая супруга спортсмена продолжала жить в особняке с тремя детьми — дочкой от футболиста и наследниками от предыдущих отношений.

Мать Аршавина обратилась в суд, который удовлетворил его иск. Казьмина попыталась оспорить решение и подала апелляцию, однако суд ее отклонил.

Ранее Казьмина рассказала о самочувствии на фоне проблем со здоровьем.

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