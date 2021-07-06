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СК возбудил новое уголовное дело в отношении экс-губернатора Никиты Белых

Илья Ашуров

Происшествия
СК возбудил новое уголовное дело в отношении экс-губернатора Никиты Белых
Фото: СК по Кировской области

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Он подозревается в превышении должностных полномочий в период несения госслужбы. Об этом во вторник, 6 июля, сообщила пресс-служба СК по Кировской области.

По версии следствия, Белых в период губернаторства заключил договор займа на сумму 320 миллионов рублей с компанией АО «К.Р.И.К.». Согласно договору, деньги с учетом процентов должны были быть возвращены указанной компании до ноября 2016 года. Однако Белых распределял эти средства на нужды неплатежеспособных юрлиц, и долг не был возвращен в срок.

Тогда компания обратилась в суд, решением которого с правительства Кировской области взыскали более 200 миллионов рублей.

— Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемого бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб на указанную сумму, чем допущено существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства, — говорится в сообщении ведомства.

В отношении экс-губернатора возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации».

Напомним, Никита Белых был задержан при получении взятки в июне 2016 года в одном из столичных ресторанов. В июле того же года указом президента РФ были прекращены полномочия Белых на посту губернатора Кировской области. В феврале 2018 года суд признал его виновным в получении взятки, приговорив к восьми годам колонии и штрафу на сумму более 48 миллионов рублей.

В свою очередь экс-губернатор не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

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