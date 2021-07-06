Дачники похвастались самодельными гаджетами для работ на участке

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Бывалые дачники рассказали, как можно изготовить необходимую для работ на участке технику своими руками, не потратив при этом ни копейки.

Так, Алексей Волков из Владимирской области собрал ручной культиватор из материалов, найденных во дворе. Кусок железа, который выполняет роль плуга, он приварил к раме от велосипеда. За полчаса дачник изготовил окучник, который в использовании гораздо удобнее дорогостоящего мотоблока из магазина.

Микола Прокопюк также собрал устройство при помощи велосипедной рамы. К ней он прикрепил щетки и ящик. Самодельный агрегат собирает колорадских жуков с кустов картошки.

Ярик Мазур изготовил приспособление для посадки растений, которое представляет собой трубу с встроенной пружиной и с легкостью заменит лопату.

— Ставлю, рассаду кидаю, нажимаю на ручку. О-па! И рассада посажена! — приводит слова дачника Пятый канал.

Алексей Ветер из Самарской области смог соорудить газонокосилку при помощи ржавой трубы и болгарки.

— Прикрутил просто маленькую болгарку на 750 ватт. Сделал защитную сетку, чтобы ничего не попадало внутрь болгарки, — пояснил Алексей.

По словам мужчины, агрегат косит траву не хуже заводского триммера и способен справиться даже с толстыми стеблями.

А житель столицы Михаил Иванов изготовил дачного помощника из пластиковой бутылки, в которой вырезал каплевидное отверстие. Этим приспособлением, по его словам, удобно собирать ягоды. Оно позволяет срывать спелую вишню, не помяв ее, и не исколоть руки при сборе крыжовника.