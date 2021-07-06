Доктор Комаровский рассказал о влиянии сахарозаменителей на здоровье человека

Фото: Youtube / Доктор Комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский успокоил многих любителей сладкого. В видеоролике, опубликованном на Youtube, он опроверг миф о том, что подсластители и сахарозаменители способны нанести серьезный вред здоровью потребителей.

Несмотря на отсутствие большого количества исследований на эту тему, врачи пока не нашли доказательств серьезной опасности этих веществ для человека. Более того, доктор указал на то, что большая часть исследований на эту тему финансируется именно производителями самого сахара, которые обычно просто стремятся убрать своего конкурента с рынка.

В видео Комаровский также говорит о том, что в некоторых случаях подсластители могут даже оказаться полезны. Так, сахарозаменители могут безопасно употреблять люди, страдающие диабетом. Более того, они позволяют намного проще следить за своим весом и потребляемыми калориями и, в отличие от сахара, не способствуют развитию кариеса, передает ФАН.

Ранее диетолог Соломатина также объяснила, почему нельзя полностью отказаться от употребления и простого сахара. По ее мнению, сахар просто необходим человеку для существования.