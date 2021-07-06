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Творческая лаборатория для композиторов пройдет в Зарядье

Ольга Маркова

Развлечения
Творческая лаборатория для композиторов пройдет в Зарядье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Парк «Зарядье» приглашает посетителей с 6 по 11 июля принять участие в творческой лаборатории для композиторов Re:Formers LAB. Концерты открытия и закрытия программы пройдут в Заповедном посольстве. Образовательную программу можно посмотреть в прямом эфире на странице парка «ВКонтакте».

Участникам проекта предстоит встретиться с выдающимися современными музыкантами из разных стран — его кураторами станут голландский композитор Максим Шалыгин; лауреат конкурсов современной музыки Нино Жвания (Грузия); композитор Марина Шмотова; классический саксофонист, лауреат международных конкурсов Виталий Ватуля.

Онлайн-семинары и лекции проведут композитор и саксофонист Гордон Тюдор (Хорватия); композитор, написавший наибольшее количество произведений для саксофона в XX веке, Якоб ТВ (Нидерланды); корифей классической музыки Манджунатх (Индия); эксперт Рафаэль Рейна и Сергей Полтавский.

На концерте-открытии лаборатории 6 июля прозвучат сочинения Альфреда Шнитке, Дьердя Лигети, Якоба тер Вельдхауса, Павла Карманова, Полины Назайкинской.

А в заключительный день, 11 июля, прозвучат сочинения композиторов-кураторов и участников лаборатории Re:Formers LAB.

Вход на концерты по регистрации, сообщается на сайте парка.

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