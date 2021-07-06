Андрей Бочкарев: Стартовало строительство соединительной ветки между БКЛ и электродепо «Аминьевское»

Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Строительство соединительной ветки в электродепо «Аминьевское» от Большой кольцевой линии (БКЛ) метро началось в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, тоннелепроходческий комплекс «Эсмина» начал проходку перегонного тоннеля длиной 756 метров от площадки между будущими станциями «Давыдково» и «Аминьевская» БКЛ по направлению к строящемуся электродепо «Аминьевское».

После того, как специалисты завершат строительство депо, по соединительной ветке начнут подавать поезда для обслуживания метрополитена.

— Это позволит обеспечить необходимый график движения поездов. Строительство самого электродепо создаст дополнительные мощности для ночного отстоя и ремонта подвижного состава БКЛ, — добавил заммэра.

Генеральный директор инжинирингового холдинга, который выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком по строительству новых линий и станций московского метро Юрий Кравцов в свою очередь отметил, что проходка тоннеля в соединительной ветке депо будет осуществляться в сложных условиях из-за гидрогеологии.

Комплекс будет проходить в почвах рядом с Аминьевским шоссе и улицей Генерала Дорохова. Эти территории состоят из песков с прослойками мелкой водонасыщенной породы.

Кравцов уточнил, что до этого комплекс «Эсмина» занимался построением перегонного тоннеля длиной в 1776 метров между станциями «Хорошевская» и «Народное Ополчение».

Так, строительство БКЛ является самым масштабным проектом за всю историю московского строения метро. Протяженность линии составит свыше 70 километров. У пассажиров появится доступ к 31 станции. БКЛ станет самой протяженной линией метро в мире. Даже ее пекинский конкурент составляет всего 57 километров.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что новые планы по развитию метро в Москве определят в 2022 году.

Дальнейшее развитие метро будет зависеть от улучшения старых и новых районов города. Стратегию создания новых веток определят, исходя из числа потенциальных пассажиров.

По словам главы ведомства, помимо создания новых Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро, планируется продление старых веток и их «подтягивание» к МКАД. Кроме того, ресурсы, которые станут свободными после завершения строительства БКЛ, могут направить на создание станций в центре Москвы: «Суворовская», второй выход со станции «Комсомольская» и соединение Калининско-Солнцевской линии.