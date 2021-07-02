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Андрей Бочкарев заявил, что новые планы по развитию метро в Москве определят в 2022 году

Юлия Павлушова

Город
Андрей Бочкарев заявил, что новые планы по развитию метро в Москве определят в 2022 году
Фото: stroi.mos.ru

Власти столицы определятся с новыми планами по развитию Московского метрополитена до конца 2022 года. Об этом в пятницу, 2 июля, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Ту программу, которую мы задумали в 2010-х годах, успешно заканчиваем реализовывать, завершим к 2023 году. А Большая кольцевая линия планируется нами к завершению даже в 2022 году, — сказал он.

Андрей Бочкарев уточнил, что дальнейшее развитие метро будет зависеть от улучшения старых и новых районов города. Стратегию создания новых веток определят, исходя из числа потенциальных пассажиров.

По словам главы ведомства, помимо создания новых Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро, планируется продление старых веток и их «подтягивание» к МКАД.

Кроме того, ресурсы, которые станут свободными после завершения строительства БКЛ, могут направить на создание станций в центре Москвы: «Суворовская», второй выход со станции «Комсомольская» и соединение Калининско-Солнцевской линии.

Ранее Андрей Бочкарев заявлял, что Москва прорабатывает вопрос соединения Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро.

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