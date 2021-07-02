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Андрей Бочкарев: Москва прорабатывает вопрос соединения Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев: Москва прорабатывает вопрос соединения Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро
Фото: Пресс-служба МУФ

Вопрос по продлению Бирюлевской линии метро и соединения с Рублево-Архангельской линией для создания единого диаметра находится в проработке. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сейчас мы на уровне правительства Москвы рассматриваем возможность о продлении Бирюлевской линии через центр города на соединение с Рублево-Архангельской веткой, — заявил он на Московском урбанистическом форуме — 2021.

По его словам, этот вопрос только начинает прорабатываться, потому что работы будут происходить в застроенной части столицы.

Две этих линии метро новые, они признаны решить ряд важных для города транспортных задач, считает Бочкарев.

— При этом если они будут соединены секцией через город и будут образовывать единый диаметр, их эффективность будет еще выше, — отметил он.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии решено соединить. Они станут единым диаметром для пассажиров, которые смогут выстраивать для себя новые маршруты.

Московский урбанистический форум — 2021 открылся 1 июля. На первом пленарном заседании, посвященном теме «Города-суперзвезды», мэр столицы Сергей Собянин выступил с несколькими заявлениями. В частности, об улучшении криминальной обстановки в городе, о работе в области благоустройства Москвы и о том, как мегаполисы справляются с пандемией.

Заммэра в рамках форума сообщил о достижениях и планах Москвы в области строительства. Среди них сооружение единого транспортного каркаса и строительство 24 новых станций метро.

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