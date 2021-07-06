Астрологи рассказали, какие три знака зодиака склонны к изменам

Фото: Измена, 2006 год

Астрологи составили топ-3 знаков зодиака, представители которых редко могут сохранить верность в отношениях и назвали причины их склонности к адюльтерам.

Так, Тельцы как бы ни старались себя контролировать, не могут избавиться от мыслей о приключениях на стороне. Им редко удается устоять перед соблазном и даже присутствие в их жизни любящего человека не помешает им решиться на новые интимные связи. Они могут сколько угодно давать себе обещания встать на путь исправления, однако все равно их новая любовь случается во время отношений с прежним партнером.

Страстные по натуре Львы отличаются избирательностью. Они согласятся на свидание лишь с тем, кто им хорошо знаком. Нередко представители этого знака могут закрутить роман со старыми приятелями и близкими знакомыми. Однако это все равно не избавит их партнера от переживаний. Львы опасаются за репутацию и изо всех сил будут скрывать похождения налево. Несмотря на это, мысль о том, что их интрижка может быть раскрыта, приводит их в восторг.

Скорпионы имеют склонность к искушениям и нередко, будучи в отношениях, засматриваются на кого-то на стороне. Их внимание может приковать коллега или кто-то из друзей второй половинки. Тем не менее, думая об объекте воздыхания, они нечасто решаются сделать шаг навстречу. Если представитель этого знака все-таки отважится на адюльтер, то его настолько захлестнет чувство адреналина, что череду измен партнеру будет сложно остановить, пишет Пятый канал.

Ранее астрологи назвали пять зодиакальных пар, которые не могут хранить верность друг другу.