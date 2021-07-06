Музеи и театры организуют у себя зоны COVID-free

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Представители сферы культуры — директора театров и музеев — выступили с инициативой по введению зон COVID-free в их организациях, а также предложили предоставить места для создания пунктов вакцинации в театрах и музеях.

Как рассказали в музее-усадьбе «Кусково», они готовы организовать зону COVID-free на территории музея уже со следующей недели. Таким образом, попасть в павильоны можно будет только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту.

— К идее организации зон COVID-free мы относимся положительно, готовы присоединиться к ней уже с начала следующей недели. Мы понимаем, что это может доставить неудобства некоторым нашим посетителям, однако это оптимальное решение, учитывая опасность распространения коронавируса, — рассказал директор музея-усадьбы «Кусково» Сергей Авдонин.

Более того, сотрудники музея-усадьбы активно вакцинируются и поощряются за это руководством — им предоставляется один день отгула с сохранением заработной платы. Позитивно реагируют и на нововведения в Государственном академическом театре имени Моссовета — идея создания зон COVID-free активно обсуждается.

— Я положительно отношусь к любой идее, которая обеспечит безопасность наших посетителей и наших сотрудников. Насколько она будет реализована — пока сказать не могу, потому что мы активно обсуждаем это сейчас. Но наши сотрудники очень положительно относятся к вакцинации и активно прививаются, — отметил художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли.