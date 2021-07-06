Доктор Румянцев: Переболевшим COVID-19 диспансеризация поможет выявить возможные осложнения

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Диспансеризация для переболевших COVID-19 имеет особое значение, поскольку во время обследования могут быть выявлены опасные заболевания, которые вызываются постковидным синдромом. Такое мнение высказал главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, комментируя старт программы углубленной диспансеризации в России.

— Отдаленные результаты коронавируса сказываются очень серьезно. Коронавирусная инфекция опасна не только сама по себе, она приводит и к другим заболеваниям, в частности, велик риск возникновения тромботических заболеваний. Поэтому в диспансеризацию для перенесших COVID-19, помимо стандартных исследований крови, добавлен анализ на определение концентрации D-димера в крови. Он помогает выявлять признаки тромбообразования, — отметил доктор Румянцев.

Академик РАН обратил внимание на то, что осенью 2020 года Всемирная организация здравоохранения включила в классификатор болезней человека постковидный синдром как форму заболевания, которое поражает много органов и систем, но самым главным является поражение мозга. Последствия постковидного синдрома, нарушения обоняния могут наблюдаться на протяжении полугода, а у некоторых и дольше, подчеркнул Александр Румянцев.

В ходе углубленной диспансеризации, которая стартовала в России с 1 июля 2021 года, пациенты смогут пройти комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Их можно будет пройти за один день. По результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости пациенту окажут необходимое лечение и назначат медицинскую реабилитацию.

Диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый из них включает семь исследований — общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта.