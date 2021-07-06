Сергей Собянин упростил порядок получения статуса предпенсионера

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Статус предпенсионера для сохранения мер социальной поддержки в столице с 12 июля можно будет получить только в электронном виде. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Упрощен порядок получения статуса предпенсионера — с 12 июля 2021 г. предоставление этой услуги будет осуществляться исключительно в электронном виде на портале mos.ru. Личное посещение центров госуслуг «Мои документы» для этой цели более не требуется, — говорится в сообщении.

Подача заявления на получение статуса предпенсионера будет осуществляться в простой форме. Все необходимые данные органы соцзащиты запросят самостоятельно.

Срок рассмотрения заявлений также будет сокращен. Если ранее он составлял шесть рабочих дней, то теперь специалистам понадобится трое суток.

Уведомления о присвоении статуса будут направляться напрямую в личный кабинет на портале «Госуслуги».

По решению правительства города предпенсионерам — мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет — сохранены все меры поддержки, которые были предоставлены до изменения пенсионного возраста.

В течение предыдущих двух лет за получением статуса предпенсионера обратились более 140 тысяч человек, а за первое полугодие 2021 года — около 44 тысяч граждан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.