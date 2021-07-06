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Диетолог Соломатина назвала принципы здорового питания летом

Виктория Птаховская

Общество
Диетолог Соломатина назвала принципы здорового питания летом
Фото: pixabay.com

Летом, особенно в жару, рацион питания человека должен измениться, считает врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, важен также режим потребления жидкости.

Главный совет диетолога — отказаться от всего, что трудно переваривается. Так, тяжелые для нашего организма шашлыки, например из говядины и свинины, она предлагает заменить легким мясом птицы. По этой причине лучше есть чаще, но меньше, и увеличить в своем рационе количество супов, фруктов и овощей.

Не стоит также забывать и про правильный питьевой режим. По словам Соломатиной, обезвоживание организма, особенно в такую жару, может привести к сгущению крови и образованию тромбов. Однако пить следует именно воду, отказавшись от газировки. Она не уменьшает жажду, а лишь увеличивает количество сахара в организме.

Полезной альтернативой воде могут стать молочные продукты, в которых ко всему прочему содержится важный для нашего организма животный белок.

— А еще в жару желательно сместить прием наиболее калорийной пищи на утро, когда организм еще бодр и лучше справляется с перевариванием, — советует диетолог в своей авторской колонке для «Вечерней Москвы».

Ранее Елена Соломатина отмечала общее улучшение показателей уровня здорового питания среди москвичей. Если верить статистике, люди начинают уделять больше внимания своему здоровью.

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