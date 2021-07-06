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Первую новостройку в Солнцеве передали под заселение по программе реновации

Полина Долганова

Город
Первую новостройку в Солнцеве передали под заселение по программе реновации
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Щорса, 15 Карта всех событий

Переселение по программе реновации жилищного фонда Москвы началось в районе Солнцево. Новая жилплощадь будет представлена жителям домов на Боровском шоссе. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Так, на стартовую площадку на улице Щорса, дом 15, начинают переселяться 180 семей из домов 1,3 и 5 в Боровском проезде. Это первое переселение в рамках программы в этом районе.

Левкин уточнил, что в Солнцеве по программе также ведется строительство дома на Родниковой улице, владение 5а. Три других объекта находятся на этапе проектирования. Они расположены по адресам Боровский проезд, владение 1, Родниковая улица, владение 4/1, и улица Матросова, владения 21–29.

Всего в районе Солнцево на западе Москвы в рамках программы реновации переселению подлежат 43 жилых объекта общей площадью 119,2 тысячи квадратных метров. В них проживает 7,4 тысячи жителей. Для волнового переселения горожан в районе специалисты подобрали пять площадок, чья мощностью составляет 159,2 тысячи «квадратов».

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