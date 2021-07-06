Столичные банки помогут малому и среднему бизнесу получать субсидии

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Предприниматели смогут подавать заявки на получение городских субсидий с помощью личных кабинетов на ИТ-платформах коммерческих банков Москвы. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Теперь банки наделяются полномочиями представителей столичных предпринимателей по сбору документов и подаче заявок на городские гранты. Они также будут отвечать на вопросы клиентов о предоставлении мер поддержки.

Такая система значительно упростит механизмы получения мер городской поддержки, так как банки смогут помочь предпринимателям сформировать полный пакет документов и свести к минимуму количество отказов из-за ошибок в их заполнении.

Для участия в программе банки должны иметь кредитный рейтинг не ниже уровня A-(RU), развитую филиальную сеть в столице, то есть не менее 30 филиалов, круглосуточную службу поддержки клиентов, а также техническую возможность интеграции ИТ-платформ с московскими информационными системами.

Предприниматели смогут подать заявки на получение ряда субсидий уже на следующей неделе. Представители бизнеса смогут обратиться за помощью в приобретении оборудования, развитии хозяйственной деятельности в городе, участии в выставках товаров и услуг, а также в компенсации расходов по договорам франчайзинга, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников.