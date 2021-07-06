Жара продержится в столице до середины июля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жаркая погода сохранится в Москве до середины июля. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил портал «Метеоновости».

Так, температура днем будет достигать плюс 35 градусов. Ночью минимальная температура будет составлять 23 градуса.

— Похожая ситуация в Москве наблюдалась в 1972, 2010, 2011 и 2012 годах. На освежающие дожди надежды практически нет, что осложнит пожарную опасность в столичном регионе, — говорится в сообщении.

В 2010 году был зафиксирован продолжительный период аномальной жары в России в последней декаде июня — первой половине августа. Такой циклон стал одной из причин массовых пожаров, сопровождавшихся сильным смогом в ряде городов и регионов.

По мнению синоптиков, текущий год рискует повторить этот сценарий.

Ранее синоптики сообщили москвичам о погоде 6 июля. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 26–28 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 24–29 градусов. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 35 процентов.