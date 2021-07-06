Синоптики сообщили москвичам о погоде 6 июля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 6 июля, столичный регион останется под влиянием антициклона. Ожидается небольшая облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 26-28 градусов. В Подмосковье температура ожидается 24-29 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 35 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе основным неблагоприятным фактором будет повышенный фон атмосферного давления, на который ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависимые люди с заболеваниями сердца и сосудов. Температура растет, содержание кислорода в воздухе снижается. Такие условия неблагоприятны для тех, кто страдает сердечной и легочной недостаточностью.

Тем не менее, можно больше времени проводить в лесопарковых зонах, особенно в ранние утренние и вечерние часы. Дозировано заниматься скандинавской ходьбой, не нагрузочными, спортивными упражнениями, дыхательной гимнастикой, что в сочетании со свежим воздухом и физическими упражнениями, благотворно влияет на кислородный баланс в организме, повышает тонус сосудов, снимает проявления гиподинамии и положительно сказывается на психо-эмоциональном состоянии.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву вернется 30-градусная жара. Прогреву воздуха в столице поспособствует влияние циклона, который принесет почти безоблачную погоду.