Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики сообщили москвичам о погоде 6 июля

Юлия Курганова

Город
Синоптики сообщили москвичам о погоде 6 июля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во вторник, 6 июля, столичный регион останется под влиянием антициклона. Ожидается небольшая облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 26-28 градусов. В Подмосковье температура ожидается 24-29 градусов тепла.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 35 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе основным неблагоприятным фактором будет повышенный фон атмосферного давления, на который ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависимые люди с заболеваниями сердца и сосудов. Температура растет, содержание кислорода в воздухе снижается. Такие условия неблагоприятны для тех, кто страдает сердечной и легочной недостаточностью.

Тем не менее, можно больше времени проводить в лесопарковых зонах, особенно в ранние утренние и вечерние часы. Дозировано заниматься скандинавской ходьбой, не нагрузочными, спортивными упражнениями, дыхательной гимнастикой, что в сочетании со свежим воздухом и физическими упражнениями, благотворно влияет на кислородный баланс в организме, повышает тонус сосудов, снимает проявления гиподинамии и положительно сказывается на психо-эмоциональном состоянии.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву вернется 30-градусная жара. Прогреву воздуха в столице поспособствует влияние циклона, который принесет почти безоблачную погоду.

Читайте также:
прогноз погодыМосквасиноптики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Все мнения
О проекте