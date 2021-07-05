Синоптики рассказали, когда в Москву вернется 30-градусная жара

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жаркая и сухая погода в диапазоне от 30 до 33 градусов в дневное время вернется в Москву в четверг, 8 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Прогреву воздуха в столице поспособствует влияние циклона, который принесет почти безоблачную погоду. Осадков до конца недели, по словам синоптиков, также не ожидается.

Во вторник, 6 июля, днем столбики термометров окажутся на отметке до 28 градусов, а в среду, 7 июля — до 29 градусов. С четверга, 8 июля, до субботы, 10 июля, жителей города ожидает температура 30–33 градуса выше ноля, отмечает «Москва 24».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что аномальная жара установится в Москве в пятницу, 9 июля. Это, по его словам, означает, что в городе ожидается волна тепла и опасная погода.

На этой неделе, согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, ожидается погода «миллион на миллион»: штилевой ветер, ясное небо, температура выше нормы на пять–семь градусов. Однако синоптик предупредил, что показания барометров выйдут к началу выходных на уровень 757 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц выше нормы.