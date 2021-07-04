Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион» на следующей неделе

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В Московском регионе, а также в Центральной России на следующей недели ожидается 30-градусная жара. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха в регионе будет повышаться в течение всей недели. В начале недели температура составит 22–27 градусов, к середине поднимется до 25–30 , а на выходных 10–11 июля столбик термометра может достичьотметки в 33 градуса. Температура воздуха ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов.

Метеоролог назвал погоду на следующей неделе «миллион на миллион» — штилевой ветер, ясное небо, температура выше нормы на пять–семь градусов.

— При этом показания барометров будут стремительно расти и к четвергу-пятнице выйдут на уровень 757 миллиметров ртутного столба, а это на 12 единиц выше нормы, что эквивалентно погружению в шахту глубиной более 100 метров, что может оказать негативное влияние на гипертоников, — цитирует синоптика РИА Новости.

Ранееглавный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова назвала количество дождливых дней в июле в столице.