Синоптик рассказал, когда температура в Москве достигнет июньских максимумов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Аномальная жара установится в Москве в пятницу, 9 июля. Температура воздуха может достигнуть 34 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник, 5 июля, в столичном регионе ожидается 25-27 градусов тепла, после чего температура воздуха начнет подниматься. Мощный антициклон придет в Москву в среду, 7 июля, или в четверг, 8 июля, уточнил синоптик.

Он подчеркнул, что 9 и 10 июля столбики термометров в Московском регионе поднимутся до плюс 29-34 градусов. Вильфанд добавил, что аналогичная погода будет наблюдаться во всем Центральном федеральном округе.

— Так как антициклон выражен, то он будет долго существовать, поэтому в начале следующей недели также температура около 30 градусов. Это означает, что прогнозируется волна тепла со следующего четверга, опасная погода, — пояснил Вильфанд.

По его словам, температура воздуха в конце предстоящей недели будет превышать норму на 5-6 градусов, пишет РИА Новости.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что начало следующей недели в Москве ознаменуется дневными температурами в районе 25–27 градусов, а затем столбики термометров начнут «штурмовать 30-градусную высоту».

Напомним, среднемесячная температура в июне в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы. В городе в прошлом месяце зафиксировали четыре температурных рекорда.