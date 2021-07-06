Андрей Бочкарев: Эксперты из 17 стран приняли участие в работе Конгресса Urban Health в рамках МУФ-2021

Фото: Пресс-служба МУФ

Сорок иностранных экспертов из 17 стран мира приняли участие в работе второго международного Конгресса Urban Health в рамках Московского урбанистического форума (МУФ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В 16 мероприятиях конгресса, который прошел при поддержке Роспотребнадзора, приняли участие 78 спикеров, в том числе – 40 иностранных экспертов из 17 стран, – сказал заммэра.

Бочкарев отметил, что эксперты обсуждали вопросы проектирования медучреждений и жилья, а также подходы к решение эколигических проблем.

Среди тем также были затронуты вопросы создания инклюзивной городской среды. Во второй день форума эксперты обсуждали вопросы эпидемиологической ситуации в мегаполисах в рамках заседания конгресса «Города против COVID-19. Эффективные решения в условиях пандемии».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московский урбанистический форум — 2021 собрал рекордное число спикеров. Всего их насчитывалось 480 человек.

Напомним, в столичном концертном зале «Зарядье» 1 июля состоялось открытие Московского урбанистического форума — 2021. Первым выступал мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании «Города-суперзвезды. Слагаемые успеха».

Прямая трансляция данного выступления проходила на страницах форума в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в 10:00 1 июля.

Также в течение всего ивента в различных залах проходили разные мероприятия. Всего на форуме использовались девять залов: «Москва», «Орион», «Сириус», «Альтаир», «Центавр», «Вега», Urban Health, «Капелла Onlinе» и «Альдебаран Online».