Депздрав рассказал о доступности вакцин от COVID-19 в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичи могут вакцинироваться от коронавируса в 119 поликлиниках, в 115 из них запись доступна на ближайшие три дня. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения во вторник, 6 июля.

— Из 119 поликлиник, в которые можно записаться на вакцинацию, в 115 можно записаться даже на ближайшие три дня. Еще в четырех запись доступна на четвертый и последующие ближайшие дни, — рассказали в ведомстве.

В порядке живой очереди вакцину можно сделать в пунктах работы выездных бригад, открытых в ТЦ и на городских площадках, а также более чем в 40 павильонах «Здоровая Москва». Их время работы продлили до 22:00, но они работают до тех пор, пока не вакцинируют всех желающих, добавили в департаменте.

До 50 жителей столицы одновременно могут привиться от COVID-19 в новом пункте вакцинации, расположенном в Гостином Дворе и работающем без выходных с 10:00 до 21:00. Наличие достаточного количества препаратов от коронавируса в Москве постоянно отслеживается, отмечается на сайте ведомства.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня для посещения организаций общественного питания в Москве потребуется QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.