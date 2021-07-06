Первенство Европы по каноэ-марафону пройдет в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Гребной канал Крылатское Карта всех событий

Чемпионат и первенство Европы по каноэ-марафону, а также Кубок Европы по каноэ-марафону среди ветеранов пройдут на территории Гребного канала с 3 по 12 июля.

В состязаниях примут участие почти 300 спортсменов из 16 стран в следующих возрастных категориях — юниоры, взрослые и ветераны. Для них будут доступны дисциплины каноэ-одиночка, каноэ-двойка и марафон.

За награды в столице сразятся спортсмены из, в частности, Франции, Португалии, Польши, Италии, Украины, Белоруссии, а также Ирландии. На территории канала в Крылатском есть инфраструктура, которая позволит гребцам продемонстрировать лучшие результаты, а болельщикам — насладиться состязаниями.

Церемония открытия запланирована на 7 июля в 18:00, ее проведут ведущие Дмитрий Губерниев и Алла Омелюта. Также зрители смогут увидеть мотошоу российских стантрайдеров и выступления джетсерферов на воде.

Мероприятия можно посетить бесплатно, предъявив QR-код о наличии защиты от коронавируса.

Ранее сообщалось, что золото первенства России по хоккею на траве завоевала команда девушек из Московской области.